Президент подчеркнул, что решающую роль в этом играет помощь Запада - либо Украину максимально поддержат сейчас, либо риск третьей мировой будет расти.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что успех украинского контрнаступления зависит от объемов и сроков поставки западного оружия. Вместе с тем, он предупредил, что война может продолжаться годами и даже десятилетиями.

Как сообщает Yle, об этом Зеленский заявил скандинавским журналистам. Комментируя подготовку к контрнаступлению, президент подчеркнул, что оружие имеет значение. В то же время оккупанты теряют мотивацию и боятся последствий своего отступления.

"Хотя Зеленский не захотел разглашать никаких подробностей или графику контратаки, в целом считают, что она запланирована на конец весны или начало лета. Несмотря на свои надежды на успех, он также предупредил, что война может продолжаться годами или даже десятилетиями", - пишет издание.

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"Для других стран дешевле сейчас поддержать Украину, чем увеличивать риски Третьей мировой войны", - сказал Зеленский.

Война в Украине-ВСУ готовят контрнаступление

Украинские воины активно готовятся к крупному контрнаступлению. В СНБО сообщали, что крупное контрнаступление Вооруженных Сил Украины зависит от многих факторов, информацией о нем обладает небольшой круг лиц.

Министр обороны Алексей Резников отметил, что подготовка к нему уже на финишной прямой. Украинские защитники ждут решения военного командования и благоприятную погоду.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское контрнаступление включает планы по деоккупации Крыма.

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