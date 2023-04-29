При этом успех контрнаступления зависит от скорости поставок оружия и его объемов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское контрнаступление включает планы по деоккупации Крыма.

Как сообщает Yle, об этом Зеленский заявил в интервью скандинавским журналистам. По его словам, одной из целей контрнаступления является освобождение полуострова. Однако, успех Украины в значительной мере зависит от продолжения поставок Западом оружия.

"Мы хотим спасти как можно больше жизней, поэтому количество оружия имеет значение", - сказал он.

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Зеленский отметил, что российские войска с каждым днем теряют мотивацию и боятся последствий своего отступления.

"Они боятся нас, а также последствий, если они отступят", - сказал президент.

При этом Зеленский не захотел разглашать никаких подробностей или графика контрнаступления. Как отмечает Yle, эксперты и СМИ считают, что он запланирован на конец весны или начало лета.

Освобождение Крыма приближается-прогнозы экспертов

В последние недели официальные лица Украины все чаще намекают на приближающееся возвращение Крыма. Военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник ранее заявлял, что освободить Крым сейчас значительно проще, чем пройти линию разграничения образца 24 февраля прошлого года. Для этого нужны дальнобойные ракеты и хорошая авиация.

В то же время военный эксперт Роман Свитан считает, что ВСУ могут освободить Крым от оккупантов еще до осени этого года, если будут нужны силы и средства.

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