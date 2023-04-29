Президент подчеркнул, что самолеты значительно бы помогли, однако Украина "не будет затягивать" с контрнаступлением, а "будет идти вперед".

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет начинать контрнаступление, не ожидая предоставления боевых самолетов от партнеров.

Об этом Зеленский заявил в интервью иностранным СМИ. В частности, отвечая на вопрос о том, имеют ли боевые самолеты решающее значение для контрнаступления Украины, президент сказал следующее: "Если честно, это бы очень сильно помогло... но мы понимаем, что так затягивать мы не будем и мы будем начинать еще до того, как у нас появятся F-16 или что-то еще".

Он подчеркнул, что оккупантов нужно полностью выгнать с украинских территорий, и только тогда РФ "будет заниматься своими внутренними вопросами".

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"Успокаивать Россию, что у нас еще есть несколько месяцев, чтобы начать учиться на самолетах, и потом уже начнем. Нет, так не будет. Мы начнем и будем идти вперед...", - подчеркнул Зеленский.

Самолет для Украины

Как сообщал УНИАН, Украина продолжает призывать западные страны передать ВСУ современные истребители для достижения превосходства в небе. Однако сейчас США и союзники сосредоточены на поставках других видов вооружения, в том числе танков, отмечал глава Пентагона Ллойд Остин по итогам 11-го "Рамштайна".

Многочисленные эксперты и военные подтверждают, что без воздушной поддержки идти в контрнаступление Украине будет очень трудно.

Также растут случаи сброса оккупантами на прифронтовые города и села авиабомб, которые очень трудно сбивать с зенитных установок.

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