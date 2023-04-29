По словам президента, он не может отдохнуть от войны. Да и утверждать, что украинцы привыкли к ней, тоже нельзя.

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что считает себя плохим отцом. Сейчас его детей воспитывает жена - первая леди Елена Зеленская - и война.

Об этом президент заявил в интервью скандинавским журналистам, передает Yle. Зеленский признался, что война значительно влияет на его собственное душевное состояние, но он не может просто так отдохнуть.

"Я проживаю все трагедии. Я не имею права говорить, что мы привыкли к войне", - сказал он.

У Зеленского и его жены Елены двое детей. Президент признался, что балансирование управления страной, находящейся в состоянии войны, с отцовством является невыполнимой задачей.

"Люди говорят, что я неплохой президент, но я точно не хороший отец на данный момент. Моих детей воспитывает моя жена и война", - сказал он.

Несмотря на все украинский президент остается оптимистичным. Он добавил, что освобождение первого украинского региона стало для него "вкусом новой жизни".

Зеленский о семье

Во время полномасштабной войны президент Зеленский крайне редко вспоминает публично о своей семье, но каждый раз делает это очень трогательно. В годовщину большой войны президент признался, что его собственные жена и дети решили остаться в Украине во время войны. Для него это важно, как для президента.

"Я люблю их. Безусловно. Свою жену. Мои дети - главные люди для меня. Нечасто вижу. Родители. Их совсем не вижу", - сказал он.

Он добавил, что гордится своей женой, которая делает все ради их общих детей и государства. Также Зеленский шутливо отметил, что надеется на то, что забота Елены также касается и его самого.

Вас также могут заинтересовать новости: