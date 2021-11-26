Он также отметил, что не встречается ни с одной фракцией, кроме "СН"

Давления из Офиса президента на Верховную Раду нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-марафоне "30 вопросов президенту Украины".

"Давления из Офиса президента на Верховную Раду, так я не встречаюсь с лидерами других фракций, этого давления нет", - сказал он.

На вопрос журналистов, проводит такие встречи руководитель Офиса Андрей Ермак, он ответил: "Мне кажется, что он также не встречается с лидерами других фракций".

Читайте такжеБлинкен и Столтенберг обсудили ситуацию вокруг границы УкраиныПо словам президента, таких разговоров больше у председателя фракции Давида Арахамии.

"Я не встречаюсь ни с одной фракцией, кроме представителей фракции"Слуга народа"... Я встречаюсь с лидером нашей фракции - с Давидом Арахамией, я встречаюсь с председателями комитетов. Я встречался с Александром Корниенко, когда он был главой партии, а также мы встречаемся с некоторыми министрами", –ответил Зеленский.

Он добавил, что раз в неделю проводит совместное совещание, на которых обсуждают повестку дня будущих заседаний ВР.

"Что происходит? Показывается список, показывается письмо наших обещаний, есть наработки в тройках, они так называются, - это программа президента, программа партии "Слуга народа" и программа Кабмина. Оно все совпадает. Он ломается на дне. Там все очень четко, там есть свой отдельный менеджмент этой структуры - дни, законы, сессионная неделя, неделя работы в комитетах. Подводятся итоги. Мы говорим, где мы теряем время, где мы уже потеряли, где есть законы, которые благодаря именно, которые накапливают тысячи поправок и мы не можем принять, например, бюджет", – уточнил президент.

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Автор: Наталья Хаджи