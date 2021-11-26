В пятницу, 26 ноября, проходит пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины".
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Пресс-марафон Зеленского: когда начнется и где проведут
Мероприятие началось в 12:00 и продлится три часа. Оно посвящено экватору каденции Зеленского.
Встреча с журналистами состоится в коворкинге Creative States недалеко от Kyiv Food Market, где Зеленский проводил пресс-марафон два года назад.
Зеленский проводит пресс-марафон: онлайн-трансляция
Мероприятие будут транслировать онлайн на официальной Facebook-странице Офиса президента.
Также УНИАН будет вести текстовую онлайн-трансляцию пресс-марафона Зеленского.
Какие темы обсудит Зеленский на пресс-марафоне
Во время пресс-марафона президента Украины Владимира Зеленского будут освещены такие темы:
- проведение реформ в Украине;
- ситуация на Востоке страны и достижение мира;
- энергетическая безопасность и вопросы тарифов;
- экономическая стабильность;
- борьба с пандемией коронавируса.
Кто приглашен на пресс-марафон Зеленского
В связи со сложной эпидемической ситуацией в стране и с учетом опыта предыдущих пресс-марафонов, к участию в мероприятии приглашены журналисты из 30 СМИ.
Публикуем полный перечень СМИ, приглашенных на пресс-марафон президента:
- Liga.net
- РБК Украина
- 24 канал
- Свобода слова Савика Шустера
- Украинские новости
- Интерфакс Украина
- Обозреватель
- 1+1
- 5 канал
- Reuters
- Deutsche Welle
- ДОМ
- УНИАН
- Укринформ
- ТРК Украина
- AFP
- Цензор.нет
- Bloomberg
- Радио Свобода
- КП в Украине
- Украинская правда
- Бабель
- СТБ
- Фокус
- Корреспондент
- НВ
- Интер
- Forbes Украина
- ICTV
- LB.ua
- UA: Перший
- BBC
Как сообщал УНИАН, 10 октября 2019 года в столице в Kyiv Food Market прошел пресс-марафон с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава государства отвечал на вопросы журналистов в течение всего дня. "Марафон" длился 14 часов.
Формат мероприятия предусматривал, что представители медиа задают вопросы президенту группами по 7-10 человек. Группы сменяли друг друга каждые полчаса. Они были сформированы по списку аккредитации.