Марафон, который анонсировали за день до его начала, начался 26 ноября в 12:00.

В пятницу, 26 ноября, проходит пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины".

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Пресс-марафон Зеленского: когда начнется и где проведут

Мероприятие началось в 12:00 и продлится три часа. Оно посвящено экватору каденции Зеленского.

Встреча с журналистами состоится в коворкинге Creative States недалеко от Kyiv Food Market, где Зеленский проводил пресс-марафон два года назад.

Зеленский проводит пресс-марафон: онлайн-трансляция

Мероприятие будут транслировать онлайн на официальной Facebook-странице Офиса президента.

Также УНИАН будет вести текстовую онлайн-трансляцию пресс-марафона Зеленского.

Какие темы обсудит Зеленский на пресс-марафоне

Во время пресс-марафона президента Украины Владимира Зеленского будут освещены такие темы:

проведение реформ в Украине;

ситуация на Востоке страны и достижение мира;

энергетическая безопасность и вопросы тарифов;

экономическая стабильность;

борьба с пандемией коронавируса.

Кто приглашен на пресс-марафон Зеленского

В связи со сложной эпидемической ситуацией в стране и с учетом опыта предыдущих пресс-марафонов, к участию в мероприятии приглашены журналисты из 30 СМИ.

Публикуем полный перечень СМИ, приглашенных на пресс-марафон президента:

Liga.net РБК Украина 24 канал Свобода слова Савика Шустера Украинские новости Интерфакс Украина Обозреватель 1+1 5 канал Reuters Deutsche Welle ДОМ УНИАН Укринформ ТРК Украина AFP Цензор.нет Bloomberg Радио Свобода КП в Украине Украинская правда Бабель СТБ Фокус Корреспондент НВ Интер Forbes Украина ICTV LB.ua UA: Перший BBC

Как сообщал УНИАН, 10 октября 2019 года в столице в Kyiv Food Market прошел пресс-марафон с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава государства отвечал на вопросы журналистов в течение всего дня. "Марафон" длился 14 часов.

Формат мероприятия предусматривал, что представители медиа задают вопросы президенту группами по 7-10 человек. Группы сменяли друг друга каждые полчаса. Они были сформированы по списку аккредитации.

Автор: Ольга Робейко