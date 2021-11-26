Главу своего Офиса президент назвал "мощным человеком".

Президент Владимир Зеленский считает руководителя своего Офиса Андрея Ермака "мощным человеком".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-марафоне "30 вопросов президенту Украины".

"Я считаю, что у меня есть полномочия по назначению тех или иных людей своей команды. С господином Ермаком на сегодня говорят руководства в мощном диалоге лучших разведок разных государств, всех наших партнеров, также главы аппаратов разных президентов. Его знают полностью, его телефон слушало и слышало руководство всех этих разведок, они бы не сели за один стол с ним", - заявил президент. По его словам, если бы Ермаку не доверяли, "они бы не сели за один стол с ним".

В связи с этим глава государства дал понять, что не намерен отправлять в отставку главу своего Офиса.

"Нецелесообразно терять мощного человека только потому, что он не нравится Петру Порошенко", - добавил Зеленский.

На пресс-конференции Зеленский также заявил, что соответствующие компетентные органы получили информацию о подготовке покушения на бывшего руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Василия Бурбу.

Он также рассказал о подготовке государственного переворота в Украине, который планировался на начало декабря.

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Автор: Леся Лещенко