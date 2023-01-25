То, какое единство демонстрируют партнеры Украины, "это историческое достижение", считает Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал решение западных партнеров о передаче нашей стране современных западных танков.

Как он отметил в вечернем обращении, решение Германии о передаче Leopard и США о передаче Abrams "доказывает важнейший факт для мира сейчас – факт, что свобода только крепчает".

"Сегодня день чрезвычайно приятных новостей для Украины. Есть танковая коалиция. Есть решение по открытию поставки танков для нашей обороны – современных танков. Я благодарю всех наших союзников за готовность передать нам современные и очень нужные танки. Все это доказывает важнейший факт для мира сейчас – факт, что свобода только крепчает. И то, как объединенно мы все работаем для усиления свободы, для защиты Украины и Европы, – это историческое достижение лидеров, которые работают сейчас", – сказал Зеленский.

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Глава государства подчеркнул, что "ключевое теперь скорость и объем" поставое вооружения.

"Скорость тренировки наших военных и скорость поставки танков в Украину и объем танковой поддержки. Мы должны сформировать такой танковый кулак свободы, после ударов которого тирания уже не поднимется. Мы можем это сделать. Вместе – так же, как принимаем решение сегодня", – подчеркнул он.

Танки для Украины – что стоит знать

Накануне лидеры десятков стран встретились на авиабазе в Германии в формате "Рамштайн" для обсуждения военной помощи Украине. 12 стран по итогам пообещали предоставить Украине около 100 танков Leopard немецкого производства.

Ранее Польша анонсировала передачу 14 танков Leopard. Готовность поставить танки также декларировали Швеция, Нидерланды, Испания. 25 января о такой готовности объявила Норвегия.

Всем этим странам для передачи немецких танков требуется согласие Германии. Берлин согласился предоставить для этого "зеленый свет" и официально объявил о намерениях передать Украине 14 танков Leopard 2 из своего арсенала.

Первой страной, утвердившей поставки танков, стала Великобритания, которая пообещала передать 14 своих танков Challenger.

Кроме этого, Украина получит танки от Соединенных Штатов Америки. 25 января президент США Джо Байден официально объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. Ожидается, что они поступят в течение нескольких месяцев.

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