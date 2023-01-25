Всего США предоставили Украине помощи на 27,1 миллиарда долларов.

Соединенные Штаты передадут Украине 31 танк Abrams в течение нескольких месяцев в рамках пакета военной помощи на сумму 400 миллионов долларов.

Как сообщил корреспондент Foreign Policy Джек Детш, США предоставляют Украине 120-мм снаряды, 8 тактических машин, транспортные средства поддержки и средства на техническое обслуживание.

Всего с начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине 27,1 миллиарда долларов военной помощи.

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Танки Abrams для Украины

Сегодня президент США Джо Байден официально объявил о поставка Украине 31 танка M1 Abrams. Из них сформируют один танковый батальон.

Дискуссии о поставках Украине американских танков шли уже несколько недель. Ранее представители администрации президента США заявляли, что M1 Abrams сложно обслуживать, процесс обучения их использованию займет много времени, также эти танки потребляют много топлива. На что Украина отвечала, что западные танки обеспечат ВСУ большей мобильностью и защитой перед новым русским наступлением. Новые танки также помогут деоккупировать захваченные россиянами территории.

Впрочем, после того, как Германия согласилась передать Украине свои боевые танки, в Белом доме подтвердили, что власти США готовит официальное объявление о поставках в Украину танков M1 Abrams. Источник, знакомый с вопросом, сказал, что это взаимосвязанные решения.

По данным Politico, в США рассматривают возможность передать Украине десятки единиц танков Abrams.

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