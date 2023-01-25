Норвегия и правительство поддерживают передачу танков Украине.

Норвегия поддерживает передачу танков Украину, а также сама готовится направит танки нашей стране.

"Сейчас танки стали очень востребованы. Норвегия и правительство поддерживают передачу танков Украине. Норвегия должна быть вовлечена. Это должно быть подкреплено обучением украинских солдат и финансированием. Мы должны максимально поддерживать Украину в оборонительном бою", – заявил министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам в эфире норвежского радио Dagnsytt 18.

Глава оборонного ведомства не стал уточнять, о каком количестве идет речь, и отметил, что у страны есть несколько разных моделей танков.

Видео дня

"Есть немного вариантов. У нас есть Leopard 2A4", – сказал министр, отвечая на вопрос о том, идет ли речь о той же модели, какую передаст Германия.

Глава Офиса президента Андрей Ермак добавил, что Норвегия отправит нам именно немецкие Leopard 2.

"Это только начало, дальше будет немало крутых новостей", – добавил он.

Танки для Украины - что нужно знать

12 стран-участниц встречи в формате "Рамштайна" пообещали предоставить Украине около 100 танков Leopard немецкого производства. Эти танки есть на вооружении Германии и ряда других европейских стран. Отправка их Украине, в соответствии с экспортными соглашениями, возможна только с согласия Берлина.

25 января Германия официально объявила о согласии передать Украине 14 танков Leopard 2 и предоставила разрешение союзникам на поставку танков Leopard 2 своего производства в Украину. Этому предшествовала многомесячная дискуссия. Тренировать украинских военных будут в Германии, и обучение начнут как можно быстрее. Германия также обеспечит логистику, боеприпасы и техническое обслуживание Leopard 2.

Ранее Польша анонсировала передачу 14 танков Leopard. Готовность поставить танки также декларировали Швеция, Нидерланды, Испания.

Великобритания стала первой западной страной, утвердившей поставки танков. Страна пообещала передать 14 своих танков Challenger.

Кроме того, 25 января президент США Джо Байден официально объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. Из них сформируют один танковый батальон.

Вас також можуть зацікавити новини: