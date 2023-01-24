По данным издания, Германия готова дать согласие на реэкспорт танков уже в среду, 25 января.

Берлин не будет затягивать с ответом на официальный запрос Минобороны Польши касательно передачи танков Leopard 2 Украине.

По данным Bloomberg, правительство предоставит свое разрешение на реэкспорт танков Leopard 2 уже в среду, 25 января. Этой информацией с изданием поделился источник, знакомый с вопросом о передаче техники внутри Бундестага.

При этом информаторы подчеркнули, что это решение является частным и попросили не разглашать их имена. В случае, если Берлин действительно примет это решение, Украина может получить сотни немецких танков, находящихся в разных странах Европы.

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Вопрос о поставках Leopard-2 Украине

Напомним, что несмотря на поддержку ряда европейских стран, в частности, Польши, Украине не могут передать немецкие танки Leopard 2 без официального решения Берлина.

Ранее в Украине ожидали, что вопрос о поставках получится согласовать на заседании "Рамштайн" 19 января. Однако после продолжительных дискуссий участники встречи не пришли к общему согласию.

Сегодня стало известно, что Минобороны Польши официально обратилось к правительству ФРГ с просьбой предоставить лицензию на реэкспорт Leopard 2 Украине. Также в Варшаве попросили ЕС компенсировать стоимость танков.

Как отмечало издание Spiegel, Берлин действительно намерен рассмотреть заявку Польши по передаче Украине танков Leopard 2 "в срочном порядке".

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