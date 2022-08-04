По словам президента, переговоры с РФ - это когда "нам завязывают руки, отрезают язык", а тогда говорят о готовности говорить.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что переговоры с РФ - это не диалог, а ультиматум со стороны России.

Об этом глава государства сообщил во время онлайн-встречи с представителями африканских СМИ.

Он подчеркнул, что Украина не начинала эту войну, но закончит ее.

"Мы закончим ее победой. Любая война заканчивается... переговорами. Но я хочу, чтобы мы осознали, что путь к этому диалогу очень длинный и очень кровавый, к сожалению", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что почти невозможно найти лидера другого государства, которому бы Зеленский не посылал сигналы в течение трех лет своего президентства опасности со стороны РФ и его желания прямых переговоров с президентом РФ для недопущения полномасштабного вторжения.

"Я был готов на многие вещи. Я звонил ему (Путину - УНИАН). Я звонил много раз. Они всегда находили причины, чтобы не давать возможность этому диалогу состояться... Но когда они 24 февраля зашли на нашу землю... убить нас всех..., пытали людей..., то после этого, что я должен был сделать? Позвонить еще раз им?"- отметил он.

Зеленский подчеркнул, что переговоры с РФ - это не диалог, а ультиматум со стороны России.

"Везде они говорят, что готовы к диалогу. Но это ложь. Что это за диалог?... Они нам завязывают руки, отрезают язык, а потом говорят, что готовы говорить. Это не диалог, это террорист, который чувствует в себе силу и безжалостен к человеческой жизни", - считает глава государства.

Президент добавил, что Путин должен был знать, что в таком случае украинцы будут защищаться и защищаются.

"Они не предлагают диалога. Они предлагают нам сдаться, принять их "мир", забыть, что у нас есть земля, знамя, что это наша история, просто стереть нас", - добавил президент Украины.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне сосредоточились на захвате Донбасса. Продвижение противника происходит очень медленно. Как сообщал Генштаб утром, враг получил отпор украинских защитников на большинстве направлений.

ВСУ отбили у оккупантов два населенных пункта на Славянском направлении и улучшили свое тактическое положение.

В то же время, по словам полковника СБУ Романа Костенко, ситуация на фронте сложная. Россияне готовятся к наступлениям на многих направлениях и подтягивают силы на юг, плацдарм на правом берегу Днепра для них очень опасен.

Вероятно, Россия будет пытаться наступать в сторону Николаева и Одессы, чтобы забрать больше юга и разорвать свою зависимость от украинской артиллерии.

Тем временем на белорусско-украинской границе спецназовцы Лукашенко проходят проверку боевой готовности.

За все время полномасштабной войны украинские защитники ликвидировали уже 41 500 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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