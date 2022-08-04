А в районах еще двух сел украинские защитники улучшили свое тактическое положение.

Вооруженные силы Украины отбили у российских оккупантов два населенных пункта на Славянском направлении. В районах еще двух украинские защитники улучшили свое тактическое положение.

Соответствующей информацией во время недавнего брифинга поделился заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

"На протяжении недели наши войска улучшили тактическое положение и продвинулись вглубь обороны противника в районах населенных пунктов Мазановка, Бражковка, Сулугуновка, Дмитровка. Освободили два населенных пункта: Мазановка и Дмитровка", — сообщил Громов.

Напомним, в течение последних недель враг едва ли не ежедневно пытается наступать на Славянском направлении. Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 августа рашисты атаковали в районах населенных пунктов Долгенькое и Богородичное. ВСУ удалось защититься и заставить оккупантов отступить.

А что касается Херсонской области, то на ее территории удалось освободить 53 населенных пункта. Об этом недавно сообщили в администрации.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: