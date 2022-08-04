Глава государства сравнил возраст российского президента с количеством лет, которые продержался Советский Союз - 70 лет - и назвал это символичным.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что, возможно, президенту России Владимиру Путину уже пора думать о том, что он будет говорить богу и что он оставляет, кроме ада.

Об этом президент сказал во время онлайн-встречи с представителями африканских СМИ.

"Если Путин победит в этой войне - это начало третьей мировой войны. Я в этом уверен. Большие автократии мира начнут делать то же самое. В мире будет хаос...",- отметил он.

По словам Зеленского, спровоцированные Россией пищевая и энергетическая опасность, а также война - это только начало.

"Извините, но это всего лишь цветочки по сравнению с тем, что будет. И не дай бог, чтобы Россия одержала победу в этой войне. Сколько можно становиться на те самые грабли?", - сказал глава государства.

По его мнению, цены у свободы нет.

"Пусть Россия не рассчитывает, что своими нефтедолларами сможет покупать свободу. Этого не будет с нашим государством никогда. Мы будем стоять до конца", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что продолжительность войны зависит от объединения мира вокруг Украины.

"Сколько еще нужно войн президенту РФ...? Может, достаточно? Уже и возраст у него взрослый. Может, надо думать, что он будет говорить богу? Может, об этих вещах надо думать? О том, что он оставляет на своей земле, что он оставляет, кроме ада, что будет с нацией России, что будет с его народом?", - заметил президент.

Зеленский подчеркнул, что все, что было совершено Россией, невозможно простить, забыть или вернуть.

"Мы эту историю будем нести и передавать своим детям и внукам. Мы никогда этого не простим... Но один человек может остановить кровопролитие. Почему мир позволяет одному человеку это делать?", - подчеркнул он.

Глава государства сравнил возраст российского президента с количеством лет, которые продержался Советский Союз - 70 лет - и назвал это символичным.

Ранее Зеленской прокомментировал слухи о состоянии здоровья Путина, заявив, что он действительно болен, но болезнь его несколько сложнее чем та, о которой распространяют информацию.