Тем временем подразделения беларуских военных усиленно охраняют участок границы с Украиной в Брестской и Гомельской областях.

Беларуские спецназовцы проходят проверку боевой готовности.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Республики Беларусь выполняют задачи по усилению охраны участка беларуско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в частях сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси отмечено проведение проверки боевой готовности.

Как сообщалось ранее, Беларусь разворачивает комплексы радиоэлектронной борьбы на границе с Украиной.

В Ровенской области готовят план эвакуации населения на случай, если враг снова попытается осуществить вторжение в Украину с территории Беларуси.

Также УНИАН сообщал, что Минобороны Беларуси продолжило военные учения по меньшей мере до 6 августа 2022 года. Учения длятся уже 14 недель.

По данным "Гаюна", беларуская армия стала более подготовленной для оборонительных операций, но она по-прежнему не готова к масштабным наступательным операциям из-за отсутствия реального боевого опыта.

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