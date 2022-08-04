У врага немного вариантов сохранения плацдарма на правом берегу Днепра.

Оккупационные войска готовятся к наступлению на юге Украины. Сейчас у врага немного выходов для сохранения плацдарма на правом берегу Днепра.

Об этом рассказал нардеп, полковник СБУ Роман Костенко в эфире "Эспрессо".

"Ситуация действительно сложная на фронтах. Враг готовится к наступлений на многих направлениях и подтягивает силы на юг, плацдарм на правом берегу Днепра для него очень опасен. Кроме того, у противника немного выходов для сохранения этого плацдарма или своих войск. Оккупант может попасть в окружение, если наши войска разобьют вражеские пути снабжения тыловых запасов и при этом начнут давить, то понтоны противника не спасут", - пояснил он.

По словам Костенко, враг или отойдет на левый берег, что означает потерю захваченных территорий, или же будет наступать дальше, чтобы разрывать расстояние между путями через Антоновский мост и Новокаховской дамбой, чтобы мы не могли их поражать.

"С моей точки зрения, и исходя из ресурсов врага, то противник будет пытаться наступать в сторону Николаева и Одессы, чтобы забрать больше юга и разорвать свою зависимость от нашей артиллерии, потому что мы разбиваем их тылы и не даем сидеть спокойно в обороне", - заявил полковник.

Костенко отметил, что Николаев и ВСУ готовятся к такому сценарию и все будет сделано, чтобы не только удержать город, но и в перспективе отбить оккупированные территории.

Как ранее сообщал УНИАН, ВСУ освободили уже 53 населенных пункта в Херсонской области.

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