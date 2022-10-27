Он отметил, что бывшего премьера Италии поддержал очень маленький процент граждан.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что заявления бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони относительно войны в Украине не является его собственным мнением.

Об этом он сказал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, опубликованному на YouTube.

Зеленский отметил, что в своих высказываниях Берлускони использует те же слова и нарративы, что российский президент Владимир Путин.

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"Я не видел его собственного мнения, понимаете? Или общества, которое поддерживает его мнение. Я увидел мнению Путина, ему просто дали определенные слова, я думаю, что это не его личное мнение. Если бы это были его слова, я бы испугался", - сказал глава государства.

Также он отметил, что граждане Италии отдали партии Берлускони на выборах лишь 8% голосов.

"Поэтому нет нужды в моей реакции, достаточно реакции итальянцев, поддержка небольшая. Я думаю, что он использовал мою фамилию, потому что без упоминания обо мне и Украине получил бы наверняка еще меньше процентов. Мне кажется, что немногие люди помнят его. Я знаю, что ему почти 90 лет, я желаю ему здоровья", - добавил Зеленский.

Заявления Берлускони о войне в Украине

Как известно, Берлускони является давним другом Путина. После начала полномасштабной войны в Украине он сказал, что считал российского президента "человеком демократии и мира", но разочаровался.

Однако позже Берлускони начал критиковать подход Европы к Путину и заявил, что власти Украины необходимо заставить принять требования РФ.

В сентябре бывший премьер-министр Италии уже говорил, что Путина "подтолкнуло" к войне население России и его окружение.

Ранее итальянская газета LaStampa сообщила, что Берлускони заявил законодателям, что Владимир Зеленский подтолкнул российского президента к "бесконечной войне".

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