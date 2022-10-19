В партии "Вперед, Италия" возразили, что Сильвио Берлускони снова общался с Путиным, и добавили, что позиция экс-премьера по войне "совпадает с позицией Европы и США".

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что он восстановил связь с российским диктатором Владимиром Путиным и недавно обменялся с ним "милыми письмами".

Об этом он сказал депутатам своей партии в нижней палате парламента, свидетельствует аудиозапись, опубликованную LaPresse.

"Я немного восстановил контакты с Путиным, достаточно много, в том смысле, что на мой день рождения он прислал мне 20 бутылок водки и очень милое письмо. Я ответил ему несколькими бутылками Ламбруско и таким же милым письмом. Я был одним из первых пяти его настоящих друзей", - сказал Берлускони, день рождения которого был 29 сентября. Видео дня

На аудиозаписи Берлускони также сообщил своим партийцам, что российские чиновники неоднократно заявляли, что Запад сражается с Россией, "потому что мы даем Украине оружие и финансирование".

Он добавил, что очень обеспокоен ситуацией в Украине, но не может высказать свое правдивое мнение, поскольку "если это попадет в прессу, будет катастрофа".

Впрочем, представитель партии "Вперед, Италия" возразил, что Берлускони снова общался с Путиным, заявив, что он рассказывал своим парламентариям "старую историю, которая касается эпизода многолетней давности", пишет Reuters.

Позже партия обнародовала заявление, в котором говорится, что позиция Берлускони и партии относительно войны "совпадает с позицией Европы и Соединенных Штатов", и "нет места для двусмысленности и никогда не было".

Дружба Берлускони и Путина

В апреле давний друг российского террориста №1 заявил, что всегда считал Путина "человеком демократии и мира", однако теперь разочарован им.

Уже позже он сказал, что Европа должна объединиться и попробовать заставить правительство Украины принять требования России. По его словам, посадить Путина за стол переговоров с помощью резких заявлений не получится.

Также он заявлял, что отправка "вооружений в Украину делает Италию соучастницей данного конфликта".

В сентябре бывший премьер Италии Сильвио Берлускони заявил, что российского президента Владимира Путина "втянули" в войну в Украине. По его словам, российская армия должна была заменить правительство Украины "приличными людьми".

Он отметил, что историю про убийство русскоязычных на востоке Украины создали российские СМИ, а репортажи, которые продвигаются сепаратистскими силами и националистически настроенными политиками, не оставили Путину другого выбора".

Впоследствии Берлускони заявил, что его слова были "слишком упрощены". "Агрессия против Украины неоправданна и неприемлема, позиция [Forza Italia] ясна. Мы всегда будем с ЕС и НАТО", - добавил он.

Выборы в Италии - победа правого альянса

Последние заявления Берлускони прозвучали, когда он ведет переговоры о постах министров в новом правительстве после выборов в Италии 25 сентября, которые принесли победу правому альянсу.

26 сентября стало известно, что правый альянс во главе с партией "Братья Италии" Джорджии Мэлони одержал победу на парламентских выборах в Италии. В альянс также входят партия "Лига" Маттео Сальвини и "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони.

После победы на выборах Джорджия Мелони пообещала президенту Украины Владимиру Зеленскому "верную поддержку" ее страны. Ранее Зеленский поздравил Мэлон и ее политическую силу с победой на выборах. Он написал, Украина рассчитывает на плодотворное сотрудничество с новым итальянским правительством". Ожидается, что Мелони будет назначена премьер-министром на следующей неделе.

За отношениями между правой коалицией Италии и Россией внимательно следят. Лидер "Лиги" Маттео Сальвини часто хвалил Путина и носил футболку с лицом российского лидера.

А во вторник новоизбранный спикер нижней палаты Лоренцо Фонтана политик Лиги, заявил в интервью на государственном телевидении о последствиях санкций против России. "Они могут стать бумерангом, и мы окажемся в больших трудностях", - сказал он в ток-шоу Porta a Porta.

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