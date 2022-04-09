Бывший премьер Италии отметил, что всегда считал Путина "человеком демократии и мира".

Близкий друг президента РФ Владимира Путина, бывший премьер Италии Сильвио Берлускони, приезжавший в оккупированный Крым, раскритиковал российского президента за войну с Украиной.

Выступая перед сторонниками своей партии, Берлускони сказал, что "разочарован" в российском президенте Владимире Путине из-за вторжения России в Украину, сообщает издание Politica.

"Я не могу и не хочу скрывать, что я глубоко разочарован и опечален поведением Владимира Путина, взявшего на себя очень серьезную ответственность перед всем миром. Я познакомился с ним двадцать лет назад, и он всегда казался мне человеком демократии и мира", - заявил Берлускони.

"Столкнувшись с ужасом массовых убийств мирных жителей в Буче и других украинских городах, настоящими военными преступлениями, Россия не может отрицать свою ответственность. Наоборот, в ее интересах выявить и предать суду тех, кто несет ответственность за поведение, которое закон и мораль считают неприемлемым даже во время войны", - добавил он.

Напомним, российский публицист предрек Путину конфликт с генералами из-за неудач в Украине. Андрей Пионтковский считает, что битва за Донбасс будет решающей.

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