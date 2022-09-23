Он считает, что армия РФ должна была просто заменить правительство Украины.

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони заявил, что российского президента Владимира Путина "втянули" в войну в Украине.

Об этом он сказал в эфире итальянского телевидения, пишет BBC.

По его словам, российская армия должна была заменить правительство Украины "приличными людьми".

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"Войска должны были войти, через неделю достичь Киева, заменить правительство Зеленского порядочными людьми и через неделю вернуться", - сказал Берлускони.

Он отметил, что историю про убийство русскоязычных на востоке Украины создали российские СМИ, а репортажи, продвигаемые сепаратистскими силами и националистически настроенными политиками, "не оставили Путину иного выбора".

"Российское население, его партия и его министры подтолкнули Путина изобрести эту спецоперацию. Вместо этого они встретили неожиданное сопротивление, которое затем подпитывалось оружием всех видов с Запада", - отметил политик.

Издание отмечает, что 25 сентября партия Берлускони Forza Italia может прийти к власти на всеобщих выборах в Италии.

Лидеры оппозиции уже осудили его слова, а лидер Центристской партии Карло Календа обвинил его в том, что он говорит "как генерал Путин".

После этого Берлускони заявил, что его слова были "слишком упрощены".

"Агрессия против Украины неоправданна и неприемлема, позиция [Forza Italia] ясна. Мы всегда будем с ЕС и НАТО", - добавил он.

Дружба Берлускони и Путина

В апреле давний друг российского диктатора заявил, что всегда считал Путина "человеком демократии и мира", однако теперь разочарован им.

Уже позднее он сказал, что Европа должна объдиниться и попытаться заставить правительство Украины принять требования России. По его словам, усадить Путина за стол переговор с помощью резких заявлений не получится.

Также он заявлял, что отправка "вооружений в Украину делает Италию соучастницей данного конфликта".

Как известно, 15 августа Украина получила 200 млн евро льготного кредита от Италии. Также страна отправила нам новый пакет военной помощи.

В конце июня журналисты писали, что Италия может отправить Украине гаубицы.

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