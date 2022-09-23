Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони заявил, что российского президента Владимира Путина "втянули" в войну в Украине.
Об этом он сказал в эфире итальянского телевидения, пишет BBC.
По его словам, российская армия должна была заменить правительство Украины "приличными людьми".
"Войска должны были войти, через неделю достичь Киева, заменить правительство Зеленского порядочными людьми и через неделю вернуться", - сказал Берлускони.
Он отметил, что историю про убийство русскоязычных на востоке Украины создали российские СМИ, а репортажи, продвигаемые сепаратистскими силами и националистически настроенными политиками, "не оставили Путину иного выбора".
"Российское население, его партия и его министры подтолкнули Путина изобрести эту спецоперацию. Вместо этого они встретили неожиданное сопротивление, которое затем подпитывалось оружием всех видов с Запада", - отметил политик.
Издание отмечает, что 25 сентября партия Берлускони Forza Italia может прийти к власти на всеобщих выборах в Италии.
Лидеры оппозиции уже осудили его слова, а лидер Центристской партии Карло Календа обвинил его в том, что он говорит "как генерал Путин".
После этого Берлускони заявил, что его слова были "слишком упрощены".
"Агрессия против Украины неоправданна и неприемлема, позиция [Forza Italia] ясна. Мы всегда будем с ЕС и НАТО", - добавил он.
Дружба Берлускони и Путина
В апреле давний друг российского диктатора заявил, что всегда считал Путина "человеком демократии и мира", однако теперь разочарован им.
Уже позднее он сказал, что Европа должна объдиниться и попытаться заставить правительство Украины принять требования России. По его словам, усадить Путина за стол переговор с помощью резких заявлений не получится.
Также он заявлял, что отправка "вооружений в Украину делает Италию соучастницей данного конфликта".
Как известно, 15 августа Украина получила 200 млн евро льготного кредита от Италии. Также страна отправила нам новый пакет военной помощи.
В конце июня журналисты писали, что Италия может отправить Украине гаубицы.