Ранее бывший премьер Италии Сильвио Берлускони раскритиковал Путина за войну с Украиной.

Близкий друг президента РФ Владимира Путина и бывший премьер Италии Сильвио Берлускони заявил, что Европа должна убедить Киев принять требования России.

Об этом сообщает издание Libero Quotidiano.

"Для того чтобы усадить Путина за стол переговоров, нельзя делать заявления, которые я слышу со всех сторон, от Великобритании до НАТО и так далее. Мы должны прийти к миру как можно скорее, иначе разрушения и резня будут продолжаться. Европа должна объединиться и сделать мирное предложение Путину и украинцам, пытаясь заставить Киев принять требования России", - сказал он.

Более того, Берлускони заявил, что отправка "вооружений в Украину делает Италию соучастницей данного конфликта".

Как сообщал УНИАН, бывший премьер Италии Сильвио Берлускони, приезжавший в оккупированный Крым, раскритиковал российского президента за войну с Украиной.

"Я не могу и не хочу скрывать, что я глубоко разочарован и опечален поведением Владимира Путина, взявшего на себя очень серьезную ответственность перед всем миром. Я познакомился с ним двадцать лет назад, и он всегда казался мне человеком демократии и мира", - заявил Берлускони.

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