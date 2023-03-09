Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный и руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказали советнику президента США по вопросам национальной безопасности Джейку Салливану и председателю Объединенного комитета начальников штабов Марку Милли об оперативной ситуации на фронте и возможных действиях противника.
"Андрей Ермак и Валерий Залужный рассказали об оперативной ситуации на фронте и возможных действиях противника. Отдельно стороны остановились на обороне Бахмута и мерах, которые принимаются для обеспечения устойчивости позиций украинских сил на Донецком направлении", – говорится в сообщении на сайте президента Украины.
Руководитель ОП отметил важность продолжения предоставления Украине необходимой военной и финансовой поддержки. Он поблагодарил американский народ, Администрацию президента США Джозефа Байдена и Конгресс за надежное стратегическое партнерство и поддержку Украины в борьбе за свой суверенитет, деоккупацию всех украинских земель и соблюдение международного права и Устава Организации Объединенных Наций.
Ситуация в Бахмуте
Бои за Бахмут продолжаются с августа 2022 года. По информации СМИ, Россия потеряла уже от 20 до 30 тысяч убитыми и ранеными, пытаясь захватить этот город.
6 марта командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский заявил, что бои за Бахмут в Донецкой области достигли наивысшего уровня напряжения, украинские военные пытаются не допустить окружения города.
Также в этот день президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего, на котором было принято решение, что оборонительная операция и дальнейшее усиление позиций украинских войск в Бахмуте должны продолжиться.
8 марта спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сообщил, что врагу не удается развить наступательный успех под Бахмутом.
В то же время генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг не исключил, что Россия может захватить Бахмут.
В своей вечерней сводке 8 марта Генеральный штаб ВСУ отметил, что оккупанты продолжают наступать на Бахмутском направлении и не прекращают штурм города Бахмут.
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