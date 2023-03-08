Силы обороны ведут по оккупантам огонь, что не дает ему продвигаться и одерживать тактические победы.

Врагу не удается развить наступательный успех под Бахмутом. Об этом сообщил спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире Национального телемарафона.

"Врагу не удается развить успех в наступательных действиях. При этом по нему наносится огонь. Не удается продвигаться дальше и одерживать какие-то тактические победы", - рассказал он.

Череватый отметил, что Бахмут и в дальнейшем является главным эпицентром боевых действий. За сутки произошло 102 обстрела различными типами артиллерии и 72 боестолкновения в районе населенных пунктов Дубово-Васильевка, Орехово-Васильевка, Ивановское и непосредственно Бахмут. В районе города было 35 обстрелов и 12 боестолкновений.

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Ситуация в Бахмуте-последние данные

Как сообщал УНИАН, по информации СМИ, Россия потеряла уже от 20 до 30 тысяч убитыми и ранеными, пытаясь захватить Бахмут.

По данным Американского института изучения войны, в интервале между 6 и 7 марта российские позиции у реки Бахмутка сдвинулись на 200 метров ближе к восточной части города, хотя ранее их там не наблюдали. Также кадры 6 марта фиксируют продвижение россиян в Юго-Западном Бахмуте.

Британская разведка сообщает, что у российских военачальников есть дилемма: они не знают, начать еще один штурм Угледара или поддержать бои дальше в районе Бахмута и Кременной.

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