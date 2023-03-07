Участники встречи говорили также об обучении украинских военных.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный обсудил с коллегами стран-партнеров ситуацию в Бахмуте и обеспечение ВСУ оружием и боеприпасами.

Залужный в посте в Telegram назвал эту встречу "очень важной для Украины".

"Был рад видеть своих друзей-коллег: Верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе - командующего ВС США в Европе генерала СВ ВС США Кристофера Каволи; начальника Штаба обороны Великобритании адмирала сэра Тони Радакина; начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Польша генерала Раймунда Анджейчака; командующего группы содействия безопасности Украины генерал-лейтенанта Антонио А. Агуто. Благодарен им за очень содержательный и прямой разговор", - отметил Залужный.

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По словам главнокомандующего, первым делом он проинформировал о ситуации на поле боя. Наиболее подробно остановился на восточном направлении, в частности, относительно хода событий в Бахмуте.

"Не менее тщательно обсудили поставки военной помощи - вооружения и боеприпасов. Вопросы усиления противовоздушной обороны, предоставления дальнобойного оружия - остаются важнейшими", - подчеркнул Залужный.

Также он отметил, что участники встречи продолжили диалог относительно подготовки украинских военных.

"Договорились и в дальнейшем совместно работать в этих и других важных направлениях. Украине нужна победа", - подчеркнул Залужный.

Ситуация в Бахмуте - что нужно знать

Сейчас военные и руководство Украины описывают ситуацию в Бахмуте Донецкой области, где ожесточенные бои продолжаются 8 месяцев, как критическую. Враг выжигает город постоянными обстрелами и забрасывает "пушечным мясом".

Несмотря на все украинские военные продолжают держать оборону города-крепости. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что оборона Бахмута для Украины является тактическим решением.

Он акцентировал, что потеря контроля над городом будет иметь плохие последствия – для российских захватчиков откроется путь к другим населенным пунктам.

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