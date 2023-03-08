Противник атаковал защитников Украины возле ряда населенных пунктов, отметили в Генштабе.

Российские оккупанты продолжают наступать на Бахмутском направлении и не прекращают штурмовать город Бахмут.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook. "На Бахмутском направлении враг продолжает наступать. Не прекращает штурм города Бахмут", - отметили в Генштабе.

Украинские защитники отразили атаки оккупантов в районах Орехово-Василевки, Дубово-Василевки, Бахмута и Ивановского.

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"Вражеским обстрелам подверглись Зализнянское, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Константиновка, Курдюмовка, Озаряновка, Дилиевка, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронтах в Украине - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, 6 марта командующий Сухопутных войск генерал-полковник Александр Сырский заявил, что бои за Бахмут в Донецкой области достигли наивысшего уровня напряжения, украинские военные пытаются не допустить окружения города. Бои за Бахмут продолжаются с августа 2022 года.

Также 6 марта президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором было принято решение, что оборонительная операция и дальнейшее усиление позиций украинских войск в Бахмуте должны продолжиться.

Сегодня, 8 марта, спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что врагу не удается развить наступательный успех под Бахмутом.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не исключил, что Россия может захватить Бахмут.

По информации СМИ, Россия потеряла уже до 30 тысяч убитыми и ранеными, пытаясь захватить этот город.

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