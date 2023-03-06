Командующий Сухопутных войск в очередной раз посетил подразделения, обороняющие это направление.

В воскресенье, 5 марта, командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский посетил части, обороняющие Бахмут и подступы к городу.

Как сообщает Military Media Center, по его словам, бои за Бахмут достигли наивысшего уровня напряжения.

"Враг бросил в бой дополнительные силы "Вагнера". Наши воины мужественно защищают позиции на севере Бахмута, стараясь не допустить окружения города", - отметил Сырский.

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Генерал отметил, что украинское сопротивление на этом плацдарме продолжается уже несколько месяцев. Все это время попытки врага захватить город разбивались о стойкость наших воинов. Защитники Бахмута нанесли значительные потери врагу, уничтожили большое количество техники, заставили бросать в бой лучшие штурмовые подразделения "Вагнера" и уменьшили наступательный потенциал противника.

Бои за Бахмут: какая ситуация в городе

Ожесточенные бои за Бахмут идут с лета прошлого года. Враг прилагает усилия над окружением города, но ему это не удается. Несмотря на слухи о том, что ВСУ готовятся выходить из Бахмута из-за угрозы окружения, боец батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Владимир Назаренко заявил, что Вооруженные Силы Украины наносят врагу значительные и заметные потери на Бахмутском направлении.

В то же время немецкое издание BILD, ссылаясь на источники в украинских политических кругах, сообщило, что якобы между Зеленским и Залужным существуют разногласия по поводу обороны Бахмута. Первый, по данным издания, настаивает на том, чтобы продолжать бороться за город. Второй якобы считает целесообразным вывести защитников Украины оттуда.

Сегодня президент собрал Ставку для решения судьбы Бахмута. Отмечается, что оборонительная операция и дальнейшее усиление позиций украинских войск в Бахмуте должны продолжиться. Залужный согласился с этим, опровергая таким образом информацию СМИ.

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