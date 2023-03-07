Поручено найти соответствующие силы, чтобы помочь нашим защитникам в Бахмуте, отметил президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о заседании Ставки верховного главнокомандующего, где обсуждалась, в том числе, ситуация в районе Бахмута Донецкой области. Позиция не отходить из города и усилить там оборону была поддержана на заседании единогласно.

"Докладывали главком, командующие, разведка. Был особый доклад о ситуации в Бахмуте, вокруг города и более чем часовой разговор. Фактически именно тема Бахмута стала основной для этой Ставки. Хочу быть откровенным в таких темах. Бывает, к сожалению, много разных дезинформационных сообщений. От тех, кто даже слышать не может абсолютно закрытых разговоров об обороне, но что-то утверждает о каких-то якобы решениях по вопросам обороны. Общество должно понимать смысл наших оборонных операций, правдивый смысл", – сообщил глава государства в своем традиционном вечернем видеообращении к украинцам.

По словам президента, в понедельник, 6 марта, он прямо задал вопрос и командующему оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александру Сырскому, и главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному о том, какой они видят дальше оборонительную операцию на Бахмутском направлении – или отойти, или продолжать оборону и усиливаться в городе.

Видео дня

"Оба генерала ответили: не отходить и усиливаться. И эта позиция была единогласно поддержана ставкой. Других позиций не было. Я сказал главкому найти соответствующие силы, чтобы помочь ребятам в Бахмуте", – отметил Зеленский.

Ситуация в Бахмуте

Как заявил командующий Сухопутных войск генерал-полковник Александр Сырский, который 5 марта в очередной раз посетил части, осуществляющие оборону Бахмута и на подступах к городу, бои за Бахмут достигли наивысшего уровня напряжения. Украинские военные пытаются не допустить окружения города-крепости, ожесточенные бои за который продолжаются с августа 2022 года.

В понедельник, 6 марта, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что украинцы уничтожают оккупантов везде, где это дает результат для Украины. По его словам, Бахмут дал и дает один из самых больших результатов за время этой войны и время всей битвы за Донбасс.

Один из представителей НАТО на условиях анонимности рассказал изданию CNN, что, по данным разведки Альянса, потери российских оккупантов в боях за Бахмут в пять раз больше украинских. При этом он отметил, что Украина также несет значительные потери во время обороны города.

Вас также могут заинтересовать новости: