То, чего РФ не хватает качественно, она пытается компенсировать количественно, отметил генеральный секретарь Альянса.

Российские оккупанты в ближайшие дни могут захватить город Бахмут Донецкой области.

Возможный захват Бахмута не обязательно будет отражать наступление переломного момента в войне в Украине, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии в Стокгольм на встречу министров обороны государств-членов ЕС, сообщает "Европейская правда".

По словам генсека, если город захватит враг, это только подчеркивает, что "мы не должны недооценивать Россию" и должны и дальше поддерживать украинское государство.

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"То, чего России не хватает качественно, они (россияне - ред.) пытаются компенсировать количественно. Они понесли большие потери. Но в то же время мы не можем исключить, что Бахмут в конце концов может упасть в ближайшие несколько дней", - подчеркнул он.

Бои за Бахмут - сегодня это стоит знать

За Бахмут уже не один месяц продолжаются ожесточенные бои, город стал настоящей крепостью украинских воинов. Противники несут огромные потери. Западные СМИ узнали, что, по словам чиновника НАТО, в боях за Бахмут РФ потеряли по меньшей мере в пять раз больше военнослужащих, чем Украина.

Американский институт изучения войны (ISW) сообщил, что украинские воины активизировали контрнаступательные действия на одной из линий обороны Бахмута.

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