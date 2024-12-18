Любое мирное соглашение, вероятно, будет хрупким.

Пока избранный президент США Дональд Трамп готовится к инаугурации, которая запланирована на 20 января, Киев и Москва пытаются получить лучшие позиции накануне вероятных переговоров. Издание Business Insider спрогнозировало четыре варианта дальнейшего развития событий в войне России против Украины после возвращения Трампа в Белый дом.

Соглашение о прекращении огня и "замороженные линии"

Возможность временного прекращения боевых действий снова вышла на повестку дня после переизбрания Трампа. По словам научного сотрудника программы России и Евразии Chatham House Джона Лофа, Украина, похоже, отходит от своей "максимальной позиции" возвращения всех оккупированных территорий, при этом Киев хочет "надежных гарантий безопасности от Запада".

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"Многие аналитики говорят, что любое мирное соглашение, вероятно, будет хрупким. Россия силой захватила Крым в 2014 году, прежде чем начать полномасштабное вторжение в 2022 году. Путин, кроме того, неоднократно называл независимость Украины вымышленной, и многие наблюдатели волнуются, что многолетняя пауза позволит России обучить больше войск и накопить больше оружия перед новым нападением", - говорится в материале.

Марк Канчиан, старший советник Центра стратегических и международных исследований, считает, что любое мирное соглашение, заключенное при посредничестве Трампа, вероятно, будет предусматривать определенную форму территориальной уступки:

"Трудно представить, что это будет стабильно. Легко представить еще одну войну через пару лет".

Долговременная война

Другой сценарий заключается в том, что Россия отказывается идти на компромисс и боевые действия продолжаются. Так, военные эксперты из Института изучения войны неоднократно утверждали, что российские лидеры считают, что они побеждают на поле боя, и сейчас вряд ли готовы к серьезным переговорам.

При этом длительная война, вероятно, истощит военные ресурсы России. Москва теряет бронированную технику такими темпами, которые могут быть неприемлемыми, и ей может потребоваться еще один раунд мобилизации, чтобы продолжить компенсировать потери войск.

Победа России

Путин хотел быстрой военной победы, когда его войска начали полномасштабное вторжение. Спустя почти три года эта цель была сведена на нет, но Москва все еще может претендовать на победу - что, вероятно, означало бы оккупацию большей части Украины и свержение власти Зеленского.

По мнению Канчиана, по худшему сценарию для Киева линии фронта его вооруженных сил упадут из-за нехватки ресурсов или изменения международной поддержки. В таком случае Украина, вероятно, будет вынуждена уступить большие куски территории, а "все, что к востоку от Днепра" потенциально попадет под контроль России через либо аннексию, либо эффективный надзор.

Победа украинцев и отступление россиян

Украинцы имели надежду выиграть войну после некоторых заметных первых успехов, таких как освобождение Харькова в 2022 году, считает украинская журналистка Светлана Моренец. По ее мнению, хотя контроль Путина над властью кажется сильным, война обнажила некоторые из самых больших трещин с момента его прихода к власти, такие как вооруженное восстание наемников Вагнера и протесты против мобилизации:

"Но учитывая цель Трампа достичь быстрого прекращения боевых действий, продолжающиеся успехи России на востоке и состояние Киева, который столкнулся с сокращением ресурсов и падением морального духа, явная украинская победа пока кажется невозможной".

Война в Украине: что будет дальше

Москва и Киев уже не решают, каким будет мир в Украине, ведь это - мировая война. Об этом пишет Politico. Издание считает, что не только Украина, но и Россия стали слишком зависимыми от партнеров, чтобы самостоятельно решать, как закончится война.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сделал новое заявление о переговорах с Путиным. По его словам, сейчас Украина находится не в позиции слабости, но и не в позиции силы для переговоров.

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