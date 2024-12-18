Не только Украина, но и Россия стали слишком зависимыми от партнеров, чтобы самостоятельно решать, как закончится война.

Хотя российское вторжение в Украину в мире многими воспринимается как региональный конфликт, на самом деле эта война уже имеет признаки глобальной. Более того, ее исход в конечном итоге будет зависеть не от Москвы и Киева, а от решений их ключевых союзников - Китая и стран НАТО. Об этом пишет Politico.

Издание акцентирует на том, что сегодня в рядах ВСУ и армии РФ воюют далеко не только граждане этих двух стран, но и немало иностранцев. Так же оружие, которое они используют, поступает на фронт со всего мира.

"В небе над полем боя иранский дрон "Шахед" может быть перехвачен американской системой противовоздушной обороны, а на земле артиллерия немецкого производства проносится мимо северокорейских снарядов", - иллюстрирует ситуацию автор публикации.

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Москва декларирует свою агрессию как защиту от "коллективного Запада" и превентивную оборону от НАТО. Эта риторика нашла отклик не только у наиболее агрессивных антизападных режимов, как Иран или КНДР, но и во многих странах Глобального Юга, так или иначе недовольных своим положением в современном мире.

В свою очередь Киев подает собственную оборону не просто как самозащиту, а как борьбу за демократию и свободную Европу. И Европа склонна соглашаться с этим, действительно боясь за собственную безопасность. А США до сих пор пытались поддерживать свой статус защитника демократий и свободного мира.

В конце концов образовались два глобальных лагеря стран, которые поддерживают или Россию, или Украину - экономически, дипломатически или напрямую оружием. И эта помощь оказалась жизненно важной для обеих сторон.

Экономическая поддержка со стороны Китая и стран Глобального Юга позволила Кремлю удержать стабильной ситуацию в стране и создать для подавляющего большинства населения иллюзию нормальности жизни, несмотря на участие в крупнейшей войне в Европе со времен Гитлера.

Для Киева помощь партнеров была еще важнее. Без поддержки Запада Украина не прожила бы и первого года войны, все закончилась бы "сокрушительным поражением" для украинцев, считает директор Евразийского центра Carnegie Russia Александр Габуев.

В конце концов, по мнению аналитиков, исход войны, скорее всего, будет зависеть от решений главных спонсоров боевых действий: НАТО и Китая.

"Если вы прекратите поддержку НАТО в Украине, то Украины не будет. Но если вы прекратите поддержку Китаем российских военных усилий, это заставит Москву ограничить свой аппетит и ослабит надежды, что время на ее стороне", - сказал Габуев.

Сейчас выглядит так, что больше всего от войны выиграл Китай, который сумел укрепить свой контроль над ослабленной Россией. Однако это может измениться, если участие Северной Кореи в конфликте принесет проблемы в Индо-Тихоокеанском регионе, который Пекин считает своим задним двором. Например, если в конфликт вовлечется Южная Корея, или даже НАТО начнет действовать в этой части мира.

Есть и другие факторы, которые могут повлиять на исход войны в Украине. В США - это непредсказуемый Дональд Трамп. На Ближнем Востоке может разразиться более активное противостояние Ирана с Израилем. В самой Европе набирают популярность ультраправые партии, некоторые из которых скептически относятся к помощи Украине.

Война в Украине: стратегические перспективы

Как писал УНИАН, сейчас у Украины нет сил, чтобы отвоевать оккупированные Россией территории. По мнению президента Владимира Зеленского, украинцы могут рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества, которое заставит Путина сесть за стол переговоров.

Также мы рассказывали, что рождественского перемирия в Украине не будет, но и продолжение войны в течение еще нескольких лет тоже маловероятно. Новоизбранный президент США Дональд Трамп уже дал понять, что приложит усилия, чтобы остановить войну, и он имеет инструменты влияния на обе стороны конфликта.

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