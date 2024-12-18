Дипломат высказал мнение, как Трамп может убедить украинцев прекратить боевые действия.

Лучший способ для США побудить Украину и Россию начать переговоры - отправить Киеву больше оружия. Такое мнение высказал американский ученый-политолог, дипломат, профессор Стэнфордского университета, бывший посол США в России Майкл Макфол, передают Sky News.

По его словам, избранный президент США Дональд Трамп должен ускорить военную помощь, которая уже была одобрена, а затем предоставить еще больше оружия, чтобы остановить текущее наступление России на востоке Украины.

Макфол уверен, что таким образом на поле боя возникнет тупик, который может подтолкнуть стороны к переговорам.

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"Путин будет вести серьезные переговоры только тогда, когда российские вооруженные силы больше не смогут захватывать больше украинской территории, или, что еще лучше, хотя и менее вероятно, когда российские солдаты начнут терять позиции", - отметил дипломат.

Параллельно с этим, по мнению Макфола, Трамп должен будет убедить президента Украины Владимира Зеленского прекратить боевые действия, что может быть сложнее. Экс-посол считает, что Украина должна будет пойти на "горькую уступку, позволив гигантскому куску своей страны остаться под российской оккупацией". А компенсировать ее поможет предложение членства в НАТО неоккупированным частям Украины, добавил дипломат.

"Это единственная карта, которую Трамп может разыграть, чтобы убедить украинцев прекратить боевые действия", - сказал он.

Переговоры с Россией - новое заявление Зеленского

Напомним, президент Владимир Зеленский признал, что на данный момент у Украины нет сил, чтобы отвоевать у России территории. По его словам, украинцы могут рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества, которое заставит Путина сесть за стол переговоров: "Нам нужны сильные Америка и Европа, чтобы оказать давление на Путина и остановить эту войну".

По мнению Зеленского, сейчас Украина находится не в позиции слабости, но и не в позиции силы для переговоров.

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