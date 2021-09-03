Также был подписан ряд важных документов по линии "Укроборонпрома", Минагрополитики и Министерства здравоохранения.

В рамках рабочего визита президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки подписан меморандум о взаимопонимании между правительствами Украины и США относительно коммерческого сотрудничества.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, стороны планируют разработку и имплементацию коммерческих проектов, а также участие в государственных закупках в Украине и США. Ключевое внимание будет уделяться сотрудничеству в энергетике, включая поддержку целей Украины по энергетическому переходу и декарбонизации, в инфраструктуре, развитии цифровой экономики, оборонной сфере, кибербезопасности и отрасли здравоохранения.

Отмечается, что три сделки на общую сумму 2,5 млрд долл. заключил государственный концерн "Укроборонпром". Документы касаются сотрудничества с американскими оборонными компаниями.

Кроме того, по результатам переговоров с руководством американской компании Lockheed Martin Corporation достигнута договоренность о сотрудничестве в сфере ОПК. Речь идет о разработке совместных проектов и программ, организации исследований и разработок.

Среди прочего, "Укроборонпром" будет сотрудничать с компанией Harris Global Communications Inc., которая является одним из мировых лидеров в области оборонных технологий. Подписанное соглашение предусматривает реализацию совместных проектов, в частности, инвестиций и кооперации в производстве продукции воздушных, наземных и морских систем.

В то же время, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины подписало меморандум о взаимопонимании с Международной финансовой корпорацией (IFC) относительно финансирования ирригационных проектов.

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"Это ключевая сделка по привлечению международных финансовых институтов к структурирования национального оператора НАК "Вода Украины" и финансирования модернизации и развития ирригационной инфраструктуры нашей страны", - отметил глава Минагропрома Роман Лещенко.

Эта договоренность позволит привлекать международные инвестиции для возобновления государственных магистральных каналов, насосных станций и внутрихозяйственных систем, в частности для организаций водопользователей.

Также Минагрополитики подписало меморандум о взаимопонимании с американской компанией Lindsay по производству ирригационного оборудования в нашей стране.

Кроме того, заключены соглашения и о сотрудничестве для украинской системы здравоохранения с лидерами мирового рынка, в частности компаниями General Electric, Medtronic и MSD. Так, с компанией Medtronic достигнуто договоренности о расширении двустороннего взаимодействия по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом, а с General Electric - по техническому обеспечению больниц новейшим оборудованием в рамках модернизации медицинских учреждений по национальной программе "Большое строительство".

Также Миздрав и компания MSD обсуждают потенциальное снабжение "Молнупиравира" - препарата-кандидата для лечения пациентов с COVID-19, который сейчас находится на третьей стадии клинических испытаний. Речь шла и об увеличении предложения инновационных лекарственных средств и иммунобиологических препаратов на украинском рынке, в частности трансфер технологий производства вакцин, добавили в пресс-службе ОП.

Как сообщал УНИАН, Зеленский 31 августа - 2 сентября совершил рабочий визит в США, во время которого встретился с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

Автор: Таня Поляковская