По словам Зеленского, на встрече приоритетными для обсуждения были вопросы безопасности.

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский прокомментировали результаты своей встречи в Белом доме.

Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

"Во время своей сегодняшней встречи с президентом Зеленским я подтвердил поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед российской агрессией, нашего тесного сотрудничества по вопросам энергетической безопасности и наших общих демократических ценностей", - отметил Байден.

В свою очередь Владимир Зеленский сообщил, что было главным на встрече с Байденом.

"На встрече с Джо Байденом приоритет - вопросы безопасности. В частности, безопасность на Донбассе, в оккупированном Крыму, в Черноморско-Азовском регионе и энергетическая безопасность Украины и Европы. Передали президенту США список из почти 450 удерживаемых украинцев, чтобы вместе добиваться их освобождения", – написал он.

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Как сообщал УНИАН, Офис президента Украины опубликовал совместное письменное заявление Зеленского и Байдена. Документ состоит из пяти блоков:

Безопасность и оборона. Здесь речь идет о сотрудничестве в этой сфере, противодействии российской агрессии, поддержке евроатлантических устремлений нашей страны. Демократия, правосудие и права человека. Конечно же, подняли вопрос коррупции и реформирования судебной системы. Энергетическая безопасность и климат. Обсудили "Северный поток-2", США пообещали не допустить использования Кремлем газа как геополитического оружия. Экономический рост и процветание. Противодействие пандемии и гуманитарная помощь. США заявили, что предоставят Украине 12,8 млн долларов на борьбу с COVID-19 и 45 млн на гумпомощь.

Автор: Олег Давыгора