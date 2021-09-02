Совместное заявление Украины и США Зеленский назвал "достаточно мощным".

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о двухчасовых переговорах с президентом США Джо Байденом и озвучил важнейшие темы их встречи.

Об этом сообщает Суспільне.

Совместное заявление Украины и США Зеленский назвал "достаточно мощным", а также заявил, что визитом доволен.

"Кроме оборонного соглашения есть предметный вопрос и предметные предложения по безопасности в Черном море. Их мы обсудим во время визита министра обороны США в Украину", – сказал он.

Также президент Украины анонсировал около 20 соглашений по итогам встреч в США. Он сообщил, что Байден отметил земельную и судебную реформу в Украине.

Вступление в НАТО

Зеленский заявил, что Байден лично поддерживает вступление Украины в НАТО, но никаких сроков вступления Украины в альянс озвучено не было.

"Я чувствую, я слышал это, что президент лично поддерживает Украину относительно членства в НАТО", - пояснил он.

Оккупированные Крым и Донбасс

Он рассказал, что слово "Крым" звучало много раз в контексте Крымской платформы и деоккупации полуострова. Также Зеленский передал Байдену свои предложения относительно формата переговоров об урегулировании ситуации на востоке Украины.

"Говорили о Донбассе. Я говорил о форматах, мы заинтересованы в имплементации со стороны президента США формата мирного урегулирования. Я предложил какой-то формат президенту, до встречи мы об этом не говорили, и не присылали предложений", - пояснил президент.

"Северный поток-2"

Также одной из тем переговоров между президентами был газопровод "Северный поток-2".

"Если будут нарушаться украинские права и, если будет подниматься вопрос энергетической безопасности, США будут готовы к применению политики санкций", - рассказал Зеленский, добавив, что "с нашей стороны это большая победа".

О продолжительности встречи и личном отношении Байдена

По его мнению, то, что вместо одного часа встреча продолжалась два, свидетельствует о заинтересованности сторон в диалоге.

"Не знаю, произошла ли химия... Встреча была продуктивная, не постоянно в солнечной атмосфере, но такой... мужской разговор. От президента слышал только приятные слова, он понимает, что сложно", - сказал президент.

Зеленский заверил, что со стороны президента США вообще не было негатива по отношению к Украине, к нему лично или к его команде.

Как сообщал УНИАН, Офис президента Украины опубликовал совместное письменное заявление Зеленского и Байдена. Документ состоит из пяти блоков:

Безопасность и оборона. Здесь речь идет о сотрудничестве в этой сфере, противодействии российской агрессии, поддержке евроатлантических устремлений нашей страны. Демократия, правосудие и права человека. Конечно же, подняли вопрос коррупции и реформирования судебной системы. Энергетическая безопасность и климат. Обсудили "Северный поток-2", США пообещали не допустить использования Кремлем газа как геополитического оружия. Экономический рост и процветание. Противодействие пандемии и гуманитарная помощь. США заявили, что предоставят Украине 12,8 млн долларов на борьбу с COVID-19 и 45 млн на гумпомощь.

Автор: Олег Давыгора