Скандальный нардеп от ОПЗЖ Илья Кива поздравил президента страны-агрессора Владимира Путина с днем рождения, назвав его "великим лидером дружественного к Украине народа".
Соответствующий ролик появился у Telegram депутата.
"Сегодня я хочу поздравить лидера, действительно великого лидера дружественного к нам народа Владимира Владимировича Путина. С днем рождения вас, сил и божьего благословения и здоровья", – заявил Кива на фоне украинских флагов.
Скандальный член ОПЗЖ заявил, что Путин "вернул своей стране былое величие и уважение во всем мире".
"Вы – тот человек, который пишет новую историю славянского мира и славянского единства", – продолжил депутат. Кива убежден, что Путин "защищает мораль, веру".
"И вы тот, чье имя записано в истории человечества как имя великого правителя", – закончил Кива.
Ранее депутаты Верховной Рады поздравили президента страны-агрессора Путина в стенах парламента "народной кричалкой".
Кива не впервые выражает симпатию агрессивной политике России в отношении Украины.
Так, член ОПЗЖ приветствовал партию Путина с "победой" на парламентских выборах, а в эфирах кремлевских пропагандистов даже запутывался, в какой стране живет.
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