Кива не скрывает свою приверженность политике Кремля.

Скандальный нардеп от ОПЗЖ Илья Кива поздравил президента страны-агрессора Владимира Путина с днем рождения, назвав его "великим лидером дружественного к Украине народа".

Соответствующий ролик появился у Telegram депутата.

"Сегодня я хочу поздравить лидера, действительно великого лидера дружественного к нам народа Владимира Владимировича Путина. С днем рождения вас, сил и божьего благословения и здоровья", – заявил Кива на фоне украинских флагов.

Скандальный член ОПЗЖ заявил, что Путин "вернул своей стране былое величие и уважение во всем мире".

"Вы – тот человек, который пишет новую историю славянского мира и славянского единства", – продолжил депутат. Кива убежден, что Путин "защищает мораль, веру".

"И вы тот, чье имя записано в истории человечества как имя великого правителя", – закончил Кива.

Ранее депутаты Верховной Рады поздравили президента страны-агрессора Путина в стенах парламента "народной кричалкой".

Кива не впервые выражает симпатию агрессивной политике России в отношении Украины.

Так, член ОПЗЖ приветствовал партию Путина с "победой" на парламентских выборах, а в эфирах кремлевских пропагандистов даже запутывался, в какой стране живет.

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Автор: Виолетта Орлова