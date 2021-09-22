Кива вляпался в очередной скандал.

Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива выразил поддержку путинскому тезису о том, что россияне и украинцы – "один народ".

Член "Оппозиционной платформы – За жизнь" снова побывал на эфире у пропагандистки Ольги Скабеевой "60 минут".

Прямая трансляция с политиком состоялась ради обсуждение покушения на помощника президента Украины Сергея Шефира. В комментарии россиянам Кива высмеял версию правоохранителей о возможном участии иностранных спецслужб в организации нападения на друга Зеленского, обвинив во всем, традиционно, "банды неофашистов".

Россияне же в ответ посмеялись, но Кива не успокаивался.

На опубликованном блогером Анатолием Штирлицем видео из эфира "60 минут" Илья Кива на возвышенном тоне вспомнил о недавнем скандале, который разразился, когда он поздравил партию Путина с победой на выборах: "... Да, да. У вас. Я прошу прощенья. У нас, у вас... Помните, как недавно ваш лидер сказал, что Украина и Россия – один народ? Так что все нормально".

Выборы в Госдуму РФ: реакция Украины и мира

Как известно, в этом году Россия впервые организовала электронное голосование, а также подвоз к участкам для жителей оккупированных районов Донбасса. Кроме того, голосование вновь состоялось в оккупированном Крыму.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины уже решил ввести санкции против всех организаторов выборов в Госдуму в ОРДЛО и Крыму. В Министерстве иностранных дел Украины осудили такие действия российских властей.

О непризнании российских выборов уже заявили в Европейском Союзе.

В день выборов под российским посольством в Киеве беженец из РФ устроил одиночный пикет.

Автор: Виолетта Орлова