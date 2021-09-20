Депутат от ОПЗЖ вспомнил о "славянском единстве".

Одиозный депутат от партии "ОПЗЖ" Илья Кива решил поздравить правящую партию РФ - "Единую Россию" - с победой на выборах в Государственную Думу.

Об этом Кива написал в своем Телеграм-канале.

"Хочу поздравить партию "Единая Россия" с безоговорочной победой на выборах в Государственную Думу России. Надеюсь последовательная политика партии даст возможность решить все существующие разногласия между нашими странами. Мы должны помнить, что наша сила в славянском единстве!!!", - идет речь в сообщении депутата.

По последним данным, "Единая Россия" набрала почти 50% голосов, далее идут КПРФ (почти 19%), ЛДПР (7,5%), "Справедливая Россия" (7,4%) и "Новые люди" (5,3%).

Выборы в Госдуму РФ: реакция Украины и мира

Как известно, в этом году Россия впервые организовала электронное голосование, а также подвоз к участкам для жителей оккупированных районов Донбасса. Кроме того, голосование вновь состоялось в оккупированном Крыму.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины уже решил ввести санкции против всех организаторов выборов в Госдуму в ОРДЛО и Крыму. В Министерстве иностранных дел Украины осудили такие действия российских властей.

О непризнании российских выборов уже заявили в Европейском Союзе.

В день выборов под российским посольством в Киеве беженец из РФ устроил одиночный пикет.

Автор: Виолетта Орлова