Страна готова к действиям по разным сценариям не только в ближайших ее окрестностях.

В Швеции заявили о повышении уровня боеготовности страны в связи с накалом ситуации на границе Украины и России.

Об этом заявил глава Генштаба Швеции Микаэль Бюден в интервью Dagens Nyheter.

"Мы не сидим сложа руки и не ждем, мы увеличили военную готовность в связи с угрозой со стороны России. Мы делаем больше и готовы действовать быстрее, чем обычно. Мы также готовы к действиям при различных сценариях не только в наших ближайших окрестностях", - рассказал Бюден.

Читайте такжеВ России объявили об отводе 10 тысяч военных от границы с УкраинойГлава Генштаба страны отметил, что в 2015 году решением парламента было принято вернуть военнослужащих на остров Готланд, а также направить туда дополнительные подразделения в связи с военными учениями РФ. Вероятно, сейчас ситуация может повториться.

"Внесенные нами изменения предусматривают усиление на Готланде и в Балтийском море. Мы должны быть готовы к действиям на нескольких направлениях", - подчеркнул Бюден.

Как сообщал УНИАН, с конца октября в западных СМИ начали появляться публикации об увеличении численности российских войск и техники вблизи границ Украины. Эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

26 октября во время пресс-марафона "30 вопросов президенту Украины" Владимир Зеленский заявил о вероятности эскалации военного конфликта со стороны России.

21 ноября руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится до вторжения в конце января – начале февраля 2022 года.

8 декабря советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты готовы предоставить Украине дополнительную военную помощь в случае эскалации со стороны России.

22 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у границ Украины на расстоянии 200 километров находятся 122 тыс. российских военных, а на расстоянии 400 километров - 143,5 тыс.

Москва отрицает обвинения в подготовке к нападению на Украину и указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Вместе с тем США и ЕС пригрозили РФ серьезными санкциями в случае нового вторжения в Украину.