США хотят делиться с Украиной разведданными "в реальном времени", чтобы предотвратить возможное нападение России.

Пентагон работает над планом предоставления Украине разведывательных данных, которые могут помочь быстрее отреагировать на возможное вторжение российских войск.

Об этом американское издание New York Times сообщило со ссылкой на представителей Администрации президента.

США хотят делиться с Украиной разведданными "в реальном времени", чтобы предотвратить возможное нападение России. Данные будут включать снимки, которые будут показывать, собираются ли российские войска перемещаться через границу. Это поможет украинской армии быстрее отреагировать на нападение.

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Как сообщал УНИАН, с конца октября в западных СМИ начали появляться публикации об увеличении численности российских войск и техники вблизи границ Украины. Эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

26 октября во время пресс-марафона "30 вопросов президенту Украины" Владимир Зеленский заявил о вероятности эскалации военного конфликта со стороны России.

21 ноября руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

8 декабря советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты готовы предоставить Украине дополнительную военную помощь в случае эскалации со стороны России.

22 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у границ Украины на расстоянии 200 километров находятся 122 тыс. российских военных, а на расстоянии 400 километров - 143,5 тыс.

Москва отрицает обвинения в подготовке к нападению на Украину и указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Вместе с тем США и ЕС пригрозили РФ серьезными санкциями в случае нового вторжения в Украину.