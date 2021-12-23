По его убеждению, это якобы произошло после прихода Зеленского к власти.

Президент России Владимир Путин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский попал под влияние "нациков", поэтому выстроить отношения с ним практически невозможно.

Об этом он заявил во время пресс-конференции 23 декабря.

"В чем проблема для нас? Мы то хотим выстроить добрососедские отношения с Украиной. Причем, за любую цену идем на все, но как можно выстроить отношения с сегодняшним руководством, с учетом того, что они делают, практически невозможно. Но мы готовы работать с теми силами, которые хотели бы выстроить отношения с Россией в таком добрососедском ключе", - заявил Путин.

Читайте такжеПутин отказался давать гарантии ненападения на УкраинуВ то же время президент РФ отметил, что в Украине "уничтожают" тех людей, которые хотят выстраивать отношения с Россией.

По его мнению, ради выстраивания добрососедских отношений с РФ Украина должна согласиться с требованиями Москвы по выполнению Минских соглашений в кремлевской трактовке.

"В Минских соглашениях написано, что нужно внести изменения в Конституцю Украины и обеспечить по сути автономию, провести выборы, объявить амнистию. Что мы видим в проекте закона о переходнмо периоде? Вместо выборов - военная администрация, вместо амнистии люстрация, вместо выборов и политических вопросов - возвращение войск в места постоянной дислокации... т.е. ввести войска на эту территорию без всяких политических процессов, без всяких выборов", - сказал Путин.

Изменения в Конституцию должны быть согласованы с российскими боевиками "ЛНР" и "ДНР", подчеркнул Путин.

Его также возмутило то, что Украина отказывается разговаривать с боевиками так называемых "ЛДНР", которых он называл "представителями Донбасса".

"Когда подписывали эти соглашения в Минске, сами наставили на том, чтобы представители Донбасса поставили под этим документом свои подписи, и там стоят эти подписи. Должен честно, они оказывались. Нам пришлось с ними поработать для того, чтобы убедить их поставить эти подписи. Они поставили, теперь с ними отказываются разговаривать, объявляют их террористами", - заявил Путин.

"Объясните, почему? Потому что вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, используя эти настроения в украинском обществе, президент Зеленский пришел к власти и вместо того, чтобы их выполнять, попал под влияние радикальных элементов, "нациков", – сказал Путин.

Кроме того, Путин напомнил, что Украина отменила приказы о запрете на ведение огня в ответ.

"Спросите их, зачем они это сделали? И почему они стреляют в своих граждан на Донбассе", - заявил он.

На вопрос о том, каким будет будущее Донбасса, российский лидер ответил, что его должен определить сам народ Донбасса.

Напомним, в ходе этой же пресс-конференции Путин заявил, что в Украине готовится операция по силовому решению ситуации на Донбассе.

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