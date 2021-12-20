Отмечается, что условия безопасности, особенно вдоль границ Украины, в оккупированном Россией Крыму и на подконтрольных российским оккупантам территориях восточной Украины, являются непредсказуемыми и могут ухудшиться без предупреждения.

Госдепартамент США рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в Украину из-за COVID-19 и усиления угроз со стороны России.

Соответствующее сообщение размещено на сайте Посольства США в Украине.

"Граждане США должны быть проинформированы о сообщениях, что Россия планирует значительные военные действия против Украины", - говорится в заявлении.

"Госдепартамент продолжает советовать гражданам США не ездить в Украину из-за COVID-19 и пересмотреть запланированные путешествия из-за усиления угроз со стороны России. Проявляйте повышенную осторожность из-за преступности и гражданских беспорядков. Некоторые области имеют повышенные риски", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВероятное размещение ядерного оружия РФ в Беларуси: Зеленский отреагировал на слова Путина и ЛукашенкоТакже отмечается, что условия безопасности, особенно вдоль границ Украины, в оккупированном Россией Крыму и на подконтрольных российским оккупантам территориях восточной Украины, являются непредсказуемыми и могут ухудшиться без предупреждения.

"Граждане США, которые выбирают путешествие в Украину, должны знать, что военные действия России в любой точке Украины могут серьезно повлиять на способность посольства США оказывать консульские услуги, включая помощь гражданам США в выезде из Украины", - отмечает Госдепартамент США.

Возможное наступление РФ

Издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называли "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позднее издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times Западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

Автор: Екатерина Гирнык