Шкарлет напомнил, что его критиковали еще летом после назначения исполняющим обязанности главы МОН.

Новоназначенный министр образования и науки Сергей Шкарлет говорит, что "не считается с критикой".

Так глава МОН отреагировал на анонсированную 19 декабря акцию протеста "Стоп Шкарлет" в комментарии Страна.

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Он заявил, что, мол, не следит за тем, что о нем пишут и говорят.

"А критики пусть критикуют. Ничего они нового не говорят", – убежден министр.

Шкарлет напомнил, что его критиковали еще летом после назначения исполняющим обязанности главы МОН.

"Я не спорю с ними. Радио не переговоришь. У каждого есть право иметь собственное мнение. А мне надо думать о том, как переобразовать систему образования и науки Украины в лучшую сторону", – добавил Шкарлет.

Кандидатуру Шкарлета на пост главы министра образования депутаты поддержали на заседании 17 декабря. Однако профильный комитет накануне не рекомендовал это назначение. Некоторые из партий уже начали готовиться к обжалованию решения, поскольку есть сомнения относительно прозрачности голосования.

Сергей Шкарлет: что известно о новом министре

Шкарлет родился 19 октября 1972 года. Он учился в Киевском политехническом институте, специальность «Математическое обеспечение системы автоматизации», в Финансово-экономическом институте при Черниговском технологическом институте, специальность «Учет и аудит». Также учился в аспирантуре Международного научно-технического университета, специальность - «Предпринимательство, менеджмент и маркетинг», а также в докторантуре Национального авиационного университета, специальность - «Экономика и управление предприятиями».

Был ректором Черниговского института информации, бизнеса и права Международного научно-технического университета имени академика Юрия Бугая, а также ректором Черниговского национального технологического университета.

Накануне назначения Шкарлета в министерство, в июне 2020-го, у членов профильного комитета ВР возникли вопросы о наличии плагиата в его диссертациях и «политической ангажированности» из-за информации СМИ о том, что в прошлом он был членом Партии регионов.

Ученые обнаружили в его трудах более 87% скопированных цитат других авторов, которые сам и. о. министра как цитаты не указывал. Кое-где совпадали целые абзацы.

Сам же Шкарлет впоследствии объяснил, что научные работы, в которых общественность обнаружила плагиат, были написаны либо в сотрудничестве с другими учеными, либо же только под его редактурой.

После назначения Шкарлета в МОН не утихали студенческие протесты.

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Автор: УНИАН