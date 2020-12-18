Разумков отметил, что во избежание «кнопкодавства» необходимо модернизировать систему для голосования в сессионном зале парламента.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сказал, что 18 декабря может обсуждаться вопрос кнопкодавства при голосовании за кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки, если будут приведены доказательства.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в программе «Право на власть» на канале «1+1», отвечая на заявления депутатов из фракции «Голос» по поводу якобы неперсонального голосования депутата из фракции «ОПЗЖ» Григория Суркиса. При этом нардеп Кира Рудик отметила, что фракция еще только собирает доказательства.

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Разумков напомнил, что за неперсональное голосование предусмотрена уголовная ответственность. Он также выразил надежду, что парламент примет в будущем закон, который будет лишать депутата мандата за такие нарушения. При этом отметил, что такая законодательная инициатива была, но Конституционный суд признал ее неконституционной.

Разумков сообщил, что ему «абсолютно все равно», о депутате какой фракции идет речь, если он будет замечен в неперсональном голосовании, потому что «закон один для всех». «Если есть факты, то будем собираться», - подчеркнул он.

Разумков отметил, что во избежание «кнопкодавства» нужно модернизировать систему для голосования в сессионном зале парламента. По его словам, речь идет о необходимых затратах на это в сумме 300 млн гривен. «Если бы я сегодня заложил эти средства в бюджет ВР для того, чтобы модернизировать зал, то вы бы меня здесь распяли», - сказал он, обращаясь к участникам дискуссии в студии.

Шкарлет стал министром образования: что известно

17 декабря Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины.

За соответствующее постановление проголосовали 226 народных депутатов - минимальное количество, необходимое для определения положительного результата. В частности, Шкарлета поддержали 20 депутатов из фракции "ОПЗЖ", а "Слуги народа" - только - 171.

Во время принятия Шкарлетом присяги часть зала кричала "Позор", а часть - громко аплодировала.

Позже в Facebook народный депутат из фракции "Голос" Инна Совсун сообщила, что фракция "Голос" обжалует назначение Шкарлета министром образования и науки.

Депутат опубликовала фото табло с результатами голосования и сектора зала парламента, где размещены места депутатов фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь". Народный избранник говорит о кнопкодавстве именно среди представителей ОПЗЖ.

"Бой за образование еще не проигран ... Мы пишем заявление Дмитрию Разумкову (председатель ВР - УНИАН) о нарушениях во время голосования и будем требовать назначения повторного голосования в отношении Шкарлета", - отметила депутат.

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Автор: Надя Пришляк