"Шкарлет – плагиатор": студенты вышли на акцию протеста против назначения главы МОН (фото)

Студенты убеждены, что Сергей Шкарлет является "идейным последователем Дмитрия Табачника".

Возле Кабинета министров более 70 представителей студенческих организаций требовали уволить Сергея Шкарлета с должности и.о. министра образования и науки Украины. Сейчас акция протеста переместилась и на территорию Офиса президента

Как передает корреспондент УНИАН, акция "СтопШкарлет" проходит мирно.

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Ее участники заявляют, что пришли с единственным требованием к правительству - снять Шкарлета с должности. Они выкрикивали: "Шкарлета прочь!", "Шкарлет нам не министр!".

Участники акции подчеркнули, что Шкарлет является "академическим плагиатором". Некоторые из них держат плакаты с надписями: "Чемодан, Шкарлет, Россия", "Зачем читать, если можно списать" и тому подобное. Студенты убеждены, что Шкарлет - это человек, который "порочит образование".

Активисты заявляют, что в Шкарлета нет четкого видения развития отрасли образования в Украине и что он является "идейным последователем Дмитрия Табачника (министр образования времен президентства Виктора Януковича - УНИАН)" и может затормозить реформы.

В то же время новый министр должен быть двигателем реформ и иметь положительный и лидерский опыт, считают они.

При этом, когда на подходах к Офису президента участники акции протеста зажгли файеры, полиция перекрыла проход возле «Дома с химерами».

После переговоров полиции диалога с организаторами студенческой акции участники собрания согласились показать личные вещи и открыть сумки, чтобы пройти в Офис президента. Также к участникам акции вышел представитель ОП, который попросил студентов передать ему письменное обращение о причинах акции. Участники акции в ответ отметили, что у них одно требование, касающееся увольнения Шкарлета.

Вскоре полиция пропустила протестующих на территорию Офиса.

Как сообщал УНИАН, 17 июня в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления о назначении ректора Черниговского технологического университета Шкарлета на должность министра образования и науки (№ 3675).

18 июня народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что президент Владимир Зеленский попросил фракцию "Слуга народа" поддержать кандидатуру Шкарлета на должность министра образования.

19 июня Качура сообщил, что в его фракции нет голосов за назначение Шкарлета.

По словам народного депутата Ирины Верещук (фракция "Слуга народа"), у членов профильного комитета ВР возникли вопросы о якобы наличии плагиата в диссертации Шкарлета и его "политической ангажированности" из-за информации СМИ о том, что в прошлом он якобы был членом Партии регионов.

25 июня Кабмин назначил Шкарлета на должность и.о. министра образования и науки.

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