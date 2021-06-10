Конституционный суд должен был рассмотреть дела о медреформе, пенсионном обеспечении госслужащих, а также функционировании украинского языка как государственного.

Шестеро судей блокируют работу Конституционного суда Украины с требованием обеспечить участие в заседаниях уволенного указом президента с должности судьи Александра Тупицкого.

Об этом сообщила постоянный представитель Верховной Рады в КС, народный депутат от "Слуги народа" Ольга Совгиря в своем Telegram-канале.

По ее словам, согласно проекту повестки дня заседаний КСУ 8 и 10 июня суд должен был продолжить рассмотрение ряда резонансных дел, в частности дел о медицинской реформе, пенсионном обеспечении государственных служащих, а также функционировании украинского языка как государственного.

"К сожалению, рассмотрение дел по соответствующим конституционным представлениям так и не состоялось - работа суда была заблокирована шестью судьями. Основным и единственным мотивом блокирования появилось требование обеспечить участие в судебных заседаниях Тупицкого, который указом президента... был уволен с должности судьи КСУ", - пояснила она.

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Конституционный кризис в Украине

Следствием установлено, что в октябре 2018 года в одном из кафе Киева Тупицкий, который в то время занимал должность заместителя председателя КСУ, подкупил свидетеля в уголовном производстве.

Свидетель должен был отказаться от показаний или дать "нужные" показания в пользу бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины, который был в статусе подозреваемого.

Кроме того, по данным следствия, Тупицкий в 2018 и 2019 годах трижды давал ложные показания в пользу бывшего председателя ВХСУ по делу о противоправном завладении имущественными активами Зуевского энергомеханического завода в городе Зугрэсе Донецкой области.

Таким образом, его обвиняют даче заведомо ложных показаний, соединенных с искусственным созданием доказательств защиты (ч. 2 ст. 384 УК Украины), и подкупе свидетеля с целью дачи заведомо ложных показаний (ст. 386 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины Тупицкого грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский сначала отстранил Тупицкого от должности судьи КС, а затем подписал указ, которым отменил указы президента от 2013 года о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда. Президент назвал его "лицом, которое в течение долгих лет вредило государственным интересам Украины".

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Автор: Антонина Доломанжи