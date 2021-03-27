Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Президент Владимир Зеленский отменил указы Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Читайте такжеСудьи КСУ назначили себе в помощники родственников коллег – "Схемы" (видео)Зеленский объясняет решение гарантированием соблюдения Конституции Украины, прав и свобод граждан и соблюдением Закона "О национальной безопасности".

Кроме того, Зеленский принимает во внимание заявление Рады от 17 февраля 2021 года относительно узурпации власти Януковичем. Судьи, назначенные Януковичем, которые находились на своих должностях в КСУ, создали "угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины, что нарушает Конституцию Украины, права и свободы человека и гражданина".

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Конституционный кризис в Украине

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по проверке деклараций и выявления конфликта интересов.

25 ноября президент Владимир Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой оценить конституционную ситуацию, вызванную решением КСУ.

Венецианская комиссия раскритиковала указанное решение Конституционного суда и посоветовала сохранить систему электронного декларирования чиновниками своих активов. Венецианская комиссия подготовила для Верховной Рады шесть предложений для решения кризиса, в частности, предлагала предусмотреть гарантии защиты судей от возможных злоупотреблений со стороны НАПК.

Также Венецианская комиссия подготовила 10 рекомендаций для внесения изменений в закон о Конституционном суде Украины. Среди прочего, предлагалось создать орган по отбору судей с участием международных экспертов и представителей гражданского общества.

15 декабря Верховная Рада приняла закон о возобновлении полномочий НАПК (№4470).

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Автор: Яна Ставская