Сегодня заместитель председателя КСУ Сергей Головатый распорядился не платить Касминину и Тупицкому заработную плату, а также лишить их служебных автомобилей.

Уволенный указом президента с должности судьи Конституционного суда Александр Тупицкий и судья КСУ Сергей Головатый одновременно считают себя руководителями КСУ и издают распоряжения, противоречащие друг другу.

Об этом корреспонденту УНИАН стало известно из источников в КСУ.

В распоряжение УНИАН попали два документа за подписью Тупицкого и Головатого.

Так, сегодня Головатый издал распоряжение как исполняющий обязанности председателя КСУ. В нем он приказывает с 31 марта и до решения в Верховном суде вопроса относительно указа президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Касминина и Александра Тупицкого судьями КСУ остановить пользование последними государственным имуществом и служебными транспортными средствами, а также выплату им вознаграждения судьи КСУ.

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Выполнение этого распоряжения возложено на руководителя секретариата КСУ.

Вслед за этим документом Тупицкий издал свое распоряжение «О предотвращении противоправных действий заместителем председателя КСУ С.П.Головатым».

В нем сказано, что 30 апреля Головатый «незаконно присвоил полномочия исполняющего обязанности председателя суда и издал очевидно незаконное распоряжение», остановив выплату Касминину и Тупицкому вознаграждения судьи и остановив пользование указанными судьями государственным имуществом и служебными транспортными средствами.

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Тупицкий видит в действиях Головатого признаки дисциплинарного проступка и состав уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 344, ч. 1 ст. 353 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Также Тупицкий распорядился приостановить действие распоряжения Головатого и начать служебную проверку в отношении него.

«Обеспечение и контроль над выполнением этого распоряжения возлагаю на себя», - говорится в распоряжении.

Конституционный кризис в Украине

27 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отменил указы президента от 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда. Глава государства назвал Тупицкого и Касминина «лицами, которые в течение долгих лет вредили государственным интересам Украины».

16 апреля Зеленский заявил, что процесс перезагрузки Конституцийного суда «на правильном пути».

22 марта постоянный представитель ВР в Конституционном суде, заместитель председателя парламентской рабочей группы по урегулированию конституционного кризиса, народный депутат от «Слуги народа» Ольга Совгиря сообщила, что Венецианская комиссия дала положительную оценку законопроекта «О конституционной процедуре» (№4533). Комиссия, в частности, поддерживает необходимость внедрения автоматизированной системы, которая будет осуществлять распределение дел между судьями автоматически, что позволит избежать политического влияния на распределение дел в суде. Комиссия также поддерживает предложение определить границы полномочий Конституционного суда, запретив ему признавать неконституционными законы, которые не были обжалованы в суде в установленном порядке.

13 апреля Кассационный суд в составе Верховного суда начал рассмотрение дела по иску Тупицкого к президенту Украины о признании противоправным и недействительным указа президента о временном приостановлении его полномочий как судьи КСУ.

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Автор: Дмитрий Хилюк