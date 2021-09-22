Американские дипломаты надеются на скорое расследование покушения на первого помощника президента.

Посольство США в Украине отреагировало на покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Виновные в попытке убийства должны быть привлечены к ответственности, считают дипломаты.

Об этом сообщает Посольство США в Украине в Twitter.

"Мы присоединяемся к тем, кто осуждает нападение, которое произошло сегодня под Киевом на первого помощника президента Украины Сергея Шефира и надеемся на скорейшее расследование инцидента, чтобы привлечь виновных к ответственности", - отметили американские дипломаты.

Читайте такжеЗеленский встретился в Нью-Йорке с президентом Microsoft"Уголовное насилие, в том числе с политической целью, никогда не может быть оправданным. Желаем раненому водителю быстрого и полного выздоровления", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 22 сентября, в Киевской области неизвестные открыли огонь по автомобилю первого помощника президента Украины и его друга Сергея Шефира. В результате был ранен водитель, ему уже сделали операцию. Сам Шефир не пострадал.

По данным прокуратуры, между селами Ходосовка и Лесники по автомобилю из лесопосадки было произведено около 18 выстрелов из автоматического оружия.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК – покушение на убийство двух и более лиц и рассказали детали покушения. Кроме этого, полковник СБУ назвал возможный мотив покушения на Шефира. Инцидент уже прокомментировала посол Великобритании.

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Автор: Виталий Саенко