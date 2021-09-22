Первый помощник Зеленского передвигался на небронированном автомобиле.

Автомобиль, на котором утром в среду, 22 сентября, в день покушения передвигались первый помощник президента Украины Сергей Шефир и его водитель, не был защищен броней.

Кроме того, как сообщает Обозреватель со ссылкой на источник в полиции, автомобиль Шефира имел номера прикрытия АА 9863 РІ, которых нет в базе Министерства внутренних дел. Также на транспортном средстве чиновника использовались и другие номера АА 3642 ТЕ, которых тоже нет в базе МВД.

Покушение на Шефира - что известно на данный момент

В среду утром, 22 сентября, в районе села Лесники Киевской области неизвестные лица открыли огонь по автомобилю первого помощника президента Украины Сергея Шефира. В результате его водитель получил три огнестрельных ранения. Сейчас он находится в реанимации в больнице "Феофания".

Сам Шефир не пострадал, однако лично пока не комментировал ситуацию. УНИАН удалось связаться с первым помощником Зеленского, но тот вежливо отказался комментировать ситуацию. "Извините, не до вас", - сказал Шефир.

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Автор: Виолетта Орлова