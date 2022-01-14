МИД страны осудил вмешательство в работу госинститутов.

Внешнеполитическое ведомство Польши осудило ночную атаку на органы украинской власти.

Комментарий появился на странице представителя МИД Польши Лукаша Ясина в Twitter.

"Мы с нетерпением ждем информации о кибератаке на сайты правительства, в том числе на сайт МИД Украины", - отметил Ясин.

"Мы решительно осуждаем любую деятельность, которая приводит к распространению дезинформации и нарушению функционирования государственных институтов", - добавил он.

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Ранее заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко высказал мнение, что сегодняшняя хакерская атака на сайты украинских госорганов свидетельствует о намерении России обострять ситуацию и поссорить Украину с ее соседями.

Массовая хакерская атака - что известно

В ночь с 13 на 14 января совершили хакерскую атаку на ряд правительственных сайтов, в частности, Министерства иностранных дел, Министерства образования и науки, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и других.

Всего хакеры атаковали около 70 правительственных сайтов. Атаку называют самой масштабной за последние четыре года.

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заверил, что данные украинцев в безопасности после атаки хакеров.

Работу большей части пострадавших государственных ресурсов уже восстановили.

На главных страницах этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера на трех языках - украинском, английском и польском.

На характерные ошибки в послании на польском языке обратили внимание местные СМИ. Там показали, что выдает, что авторы - не носители польского языка.

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